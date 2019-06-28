28.06.2019 11:50
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Trump ve Abe G20'de bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, karşılıklı yarar sağlayacak ikili ticaretin şartlarının aranması konusunda mutabık kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, karşılıklı yarar sağlayacak ikili ticaretin şartlarının aranması konusunda mutabık kaldı. ABD Başbakanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Japonya'nın Osaka şehrinde bugün başlayan G20 Zirvesi sırasında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ağırlıklı olarak ikili ticaret konularının masaya yatırıldığı öğrenilirken, ikilinin ABD ve Japonya'nın karşılıklı yarar sağlayabileceği ikili ticaretin şartlarının olgunlaştırılması konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Ayrıca Trump'ın Japonya'nın son zamanlarda ABD'deki otomotiv fabrikası yatırımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedilirken, görüşmede Çin'in 5G teknolojisi alanındaki hızlı gelişiminin de masaya yatırıldığı ifade edildi. Görüşmede Kuzey Kore konusunda işbirliği içinde çalışmaya devam edilmesi konusunda da mutabık kalındı.
(Burak Ersoy/İHA)Trump ve Abe G20'de bir araya geldi
Kaynak: İHA
Japonya , Amerika Birleşik Devletleri , Donald Trump , Güncel

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