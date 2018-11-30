- Trump
ve Abe önemli toplantı öncesi bir araya geldi
BUENOS AIRES - ABD
Başkanı Donald Trump
ile Japonya Başbakanı Shinzo Abe
bir araya geldi. ABD, Hindistan
ve Japonya liderlerinin düzenleyeceği, Hint-Pasifik 3'lü görüşmesinden önce ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe
ile bir araya geldi. Toplantının basına açık kısmında samimi tavırlar sergileyen iki lider ardından görüşmelerine basına kapalı olarak devam etti.ABD, Hindistan ve Japonya liderlerinin düzenleyeceği üçlü görüşmede, sürdürülebilir kalkınma, terörle mücadele, denizcilik ve siber güvenlik gibi çok taraflı çıkarlara ilişkin görüşülmesi bekleniyor.
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