Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19'u konuştu
ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, yaptıkları telefon görüşmesinde, koronavirüs salgını konusunda birlikte çalışma vurgusu yaptı.
27.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:09
ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, yaptıkları telefon görüşmesinde, koronavirüs salgını konusunda birlikte çalışma vurgusu yaptı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Şi Cinping, Ekonomi