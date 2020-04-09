Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trump ve Dünya Sağlık Örgütü arasındaki "Kovid-19 savaşı" sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'ın kendisine yönelik eleştirilerini, "Bize ceset torbalarından bahsediyorlar.

09.04.2020 02:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 02:36
Trump ve Dünya Sağlık Örgütü arasındaki
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'ın kendisine yönelik eleştirilerini, "Bize ceset torbalarından bahsediyorlar. DSÖ bize doğru analizleri yapsaydı, insanlarımıza daha bir hizmet verirdik." şeklinde yanıtladı.
Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu.
ABD'de bu hafta Yahudilerin Hamursuz Bayramı, Hristiyanların da Paskalya'yı kutlayacağını anımsatan Trump, "Bu zamanı, dua ve tefekkür ederek, Tanrı ile kişisel ilişkimize odaklanarak değerlendirebiliriz." dedi.
Trump, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a da desteğini bir kez daha dile getirdi.
"Büyük bir açılışla ülkemizi eski haline döndürmek iyi olur"
Virüsle mücadelede iyi iş çıkardıklarını ifade eden Trump, birçok insanın düşündüğünden daha erken hayatın normale dönebileceğini kaydetti.
Trump, vaka ve ölüm sayıları düşüşe geçtiği zaman ülkenin eski haline dönmesinin de "güvenli" olduğunu savunarak "Ülkeyi safhalar halinde de yeniden açabiliriz. Virüsten daha az etkilenen bölgelerden başlarız. Ama büyük bir açılışla ülkemizin tamamını ya da büyük bir kısmını yeniden eski haline döndürmek iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.
DSÖ'ye yüklenmeyi sürdürdü
DSÖ'ye Kovid-19 salgını konusunda bugün de yüklenmeyi sürdüren Trump, örgütün salgının başlarında yaptığı "Virüs insandan insana bulaşmıyor" ve "Çin'e seyahat kısıtlamasına gerek yok" şeklindeki açıklamalarını anımsattı.
Trump, "DSÖ, birçok konuda salgını yanlış ele aldı. Salgın tehdidini küçümsediler. Bu iyi bir şey değil." görüşünü paylaştı. ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonlara da dikkati çeken Trump, şöyle konuştu:
"DSÖ'ye her yıl yüzlerce milyon dolar veriyoruz. Geçen yıl biz 452 milyon dolar verirken, Çin sadece 42 milyon dolar verdi. Önceki yıl biz 500 milyon dolar verirken, Çin 40 milyondan daha az verdi. Daha önceki yıllara baktığınızda da tablo aynı. DSÖ'nün önceliği herkese eşit davranmak olmalı ama görünen o değil. Bu konuda bir soruşturma yapıp, kararımızı vereceğiz." dedi.
DSÖ Genel Direktörünün "Virüsü siyasete alet etmeyin" açıklamasına yanıt
Trump, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un "Daha fazla ceset torbası görmek istiyorsanız, virüsü siyasete alet etmeye devam edebilirsiniz." açıklamalarına da yanıt verdi.
ABD Başkanı Trump, "Çin ile ilişkilerine baktığım da DSÖ'nün virüsü siyasileştirmekten bahsettiğine inanmıyorum. Bize ceset torbalarından bahsediyorlar. DSÖ bize doğru analizleri yapsaydı insanlarımıza daha bir hizmet verirdik." eleştirisinde bulundu.
"90'dan fazla ülkeden, 50 binden fazla ABD vatandaşı, ülkesine getirildi"
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da toplantıda Bakanlığının yaptığı son çalışmalara ilişkin bilgi verdi. 29 Ocak'tan bu yana 90'dan fazla ülkeden, 50 binden fazla ABD vatandaşını ülkeye getirdiklerini aktaran Pompeo, yurtdışında hala binlerce ABD vatandaşının olduğunu ve geri dönmek için kendilerine ulaştığını bildirdi.
Pompeo, yurtdışındaki vatandaşların tahliyesi sırasında herhangi bir ABD'li yetkilinin virüs kaptığına dair ellerinde bilgi olmadığına işaret ederek "Bazı ülkelerdeki temsilciliklerimizde çalışan 3 yerel çalışan virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, hiçbiri ABD vatandaşı değildi." dedi.
"DSÖ'ye verdiğimiz fonları gözden geçiriyoruz"
ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonlar konusunda da Pompeo, "DSÖ'ye verdiğimiz fonları gözden geçiriyoruz. DSÖ üzerine düşen görevi yerine getiremedi." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, şu anda DSÖ'de değişiklikler yapmanın zamanı olmadığını vurgulayarak "İlerleyen zamanlarda geriye dönüp DSÖ'nün virüs performansını değerlendirmek için vaktimiz olacak." dedi.
Ülkelere virüs ile ilgili ellerindeki verileri ve bilgileri şeffaflık çerçevesinde açıklama çağrısı yapan Pompeo, "Çin'e gelince, şu an intikam alma zamanı değil. Açık ve şeffaf olma zamanı. Çin de dahil her ülke verilerini paylaşmalı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Trump ve Dünya Sağlık Örgütü arasındaki 'Kovid-19 savaşı' sürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yeni koronavirüs tedbiri! Artık özel hastaneler de ücret alamayacak Haberler
Yeni koronavirüs tedbiri! Artık özel hastaneler de ücret alamayacak
Tedavide çığır açacak gelişme! Türk uzmanlar koronanın parmak izini çıkardı Haberler
Tedavide çığır açacak gelişme! Türk uzmanlar koronanın parmak izini çıkardı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin’den getirilen ilaçla atlattı Haberler
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin'den getirilen ilaçla atlattı
Koronavirüs anketinde Trump’a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı Haberler
Koronavirüs anketinde Trump'a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı
Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

03:40: Yemen İçişleri Bakanı'ndan Başbakan'a "Görevi bırak" mesajı - Haber 03:38: Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı - Haber 03:34: BM, Kovid-19 nedeniyle barış gücü askerlerinin rotasyonunu askıya aldı - Haber 03:18: Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haber 03:14: BM, Yemen'de ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı - Haber 23:59: Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu - Haber 23:59: Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum - Magazin 22:31: Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı - Haber 22:22: ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı - Haber 22:07: Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında - Haber 21:00: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi - Haber 10:50: Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı - Haber