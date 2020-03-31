Trump ve eşi, İspanya Kralı ve Kraliçesiyle telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçesi Letizia ile telefonda görüşerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenler için başsağlığı dileğinde bulundu.Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump çifti, İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçesi Letizia ile telefonda görüştü. Görüşmede, Donald ve Melania Trump, İspanya'da salgında yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi ve ABD'nin İspanya halkının yanında olduğunu vurguladı.Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'nın, Beyaz Saray'a 21 Nisan'da yapmayı planladığı ziyaret Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: AA