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Trump ve İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19 salgınını konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'nın Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi yaptı.

31.03.2020 03:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 03:18
Trump ve İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19 salgınını konuştu
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya 'nın Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi yaptı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Conte'nin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede, iki liderin Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri ele aldığına işaret edilen açıklamada, "Başkan Trump, İtalya'da yaşamını yitirenlerden dolayı Conte'ye taziyelerini bildirdi." ifadesi yer aldı.
Trump'ın görüşmede, virüsün yayılmasının önlenmesi ve ihtiyaç sahiplerinin gerekli tıbbi yardımı alması adına ABD'nin İtalya ve diğer Avrupalı müttefikleri ile çalışma taahhüdünü yinelediği vurgulandı.
Açıklamada, Trump ve Conte'nin salgınının kontrol altına alınması ve küresel ekonominin canlandırılması için G-7 ve G-20 de dahil olmak üzere yakın iş birliğininin sürdürülmesine ilişkin mutabık kaldıkları aktarıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İtalya, Güncel
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