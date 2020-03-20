Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Trump ve Macron telefonda Kovid-19'u görüştü - Güncel

Trump ve Macron telefonda Kovid-19'u görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptıkları telefon görüşmesinde, uluslararası iş birliği vurgusu yaptı.

20.03.2020 03:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 03:02
Trump ve Macron telefonda Kovid-19'u görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptıkları telefon görüşmesinde, uluslararası iş birliği vurgusu yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve Macron'un telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.

Görüşmede Kovid-19 ile mücadeledeki son gelişmeler ve çabaların ele alındığı kaydedilen açıklamada, "İki lider, G-7 ülkeleri ve diğer uluslararası ortaklarla koordinasyon içerisinde bu pandeminin çözülmesi ve ekonomik etkilerinin en aza indirgenmesi için iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Macron ve Trump'ın telekomünikasyon güvenliği ve Avrupa'daki mülteci meselesini de ele aldıkları bildirildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Fransa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Güncel
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Güncel
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara’dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Güncel
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Loading