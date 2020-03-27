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Trump ve Macron telefonda Kovid-19'u görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliğinin önemini vurguladı.

27.03.2020 03:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 03:10
Trump ve Macron telefonda Kovid-19'u görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliğinin önemini vurguladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Macron bugün Kovid-19 ile mücadele çabaları ve virüsün ekonomik etkilerini ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede iki lider, Kovid-19 salgınını hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak ve virüsün ekonomik etkilerini en aza indirmek adına Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlara yardım etmek için G-7, G-20 ülkeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, ABD) arasındaki iş birliklerinin önemli olduğuna işaret etti.
Trump ve Macron, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Fransa, Güncel

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