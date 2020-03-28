Trump ve Netanyahu, Kovid-19 salgınını görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.
28.03.2020 00:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 00:40
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve Netanyahu'nun bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede, iki liderin Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri ele aldığına işaret edilen açıklamada, "Başkan Trump, Başbakan Netanyahu'ya bu salgını önlemek için attığı güçlü adımlardan dolayı teşekkür etti." ifadesine yer verildi.
Trump ve Netanyahu'nun Kovid-19 ile mücadele ve virüsün ekonomik etkilerinin en aza indirgenmesi noktasında yakın iş birliği konusunda mutabık kaldığının belirtildiği açıklamada, iki liderin önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı aktarıldı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve Netanyahu'nun bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede, iki liderin Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri ele aldığına işaret edilen açıklamada, "Başkan Trump, Başbakan Netanyahu'ya bu salgını önlemek için attığı güçlü adımlardan dolayı teşekkür etti." ifadesine yer verildi.
Trump ve Netanyahu'nun Kovid-19 ile mücadele ve virüsün ekonomik etkilerinin en aza indirgenmesi noktasında yakın iş birliği konusunda mutabık kaldığının belirtildiği açıklamada, iki liderin önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı aktarıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İsrail, Güncel