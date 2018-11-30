Trump ve Veliaht Prens Selman Görüştü

Suudi Arabistan medyası Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 Liderler Zirvesi'nde kısa bir sohbet gerçekleştirdiğini duyurdu.<br><br>Suudi Arabistan medyası Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te devam eden G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı ile kısa ve arkadaşça bir sohbet gerçekleştirdiğini bildirdi.<br><br>Öte yandan Beyaz Saray'dan ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.<br><br>Veliaht Prens Selman ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir sohbet gerçekleştirmişti. - RİYAD