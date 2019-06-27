27.06.2019 14:20
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Trump ve Xi, Cumartesi günü görüşecek

Trump ve Xi, Cumartesi günü görüşecek

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in G-20 Zirvesi' kapsamında görüşeceği belirtildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 'in G-20 Zirvesi' kapsamında görüşeceği belirtildi. Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gidley, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşmesinin Japonya 'nın Osaka kentinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı. Trump ve Xi'nin iki ülke arasındaki ticaret savaşına ilişkin kritik bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. ABD Başkanı Trump'ın G20 Zirvesi kapsamında, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi planlanıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
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