18.06.2019 17:20
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Trump ve Xi Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde görüşecek

Trump ve Xi Japonya

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gelecek hafta Japonya'da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde görüşeceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gelecek hafta Japonya'da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde görüşeceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın Osaka şehrinde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile genişletilmiş bir toplantı yapacaklarını açıkladı. Xi ile telefonda görüşen Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Toplantıdan önce ilgili ekiplerimiz görüşmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Xi'nin G-20 Zirvesi'nde Trump ile yüz yüze görüşmeyi kabul edip etmeyeceği konusunda Çin tarafından bir açıklamada bulunulmamıştı. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Donald Trump, Politika

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