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Trump, Venezuela'nın ABD'deki varlıklarını dondurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetinin ABD'deki tüm varlıklarının dondurulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

06.08.2019 12:10 Trump, Venezuela'nın ABD'deki varlıklarını dondurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetinin ABD'deki tüm varlıklarının dondurulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD, Venezuela'da tüm baskılara rağmen görevi bırakmayan Nicolas Maduro yönetimine karşı ekonomik baskıyı arttırdı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve yönetiminin meşru olmadığını belirten Washington yönetimi, Venezuela ile ekonomik ilişkilerini tamamen kesti. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetinin ABD'deki tüm varlıklarının donduran başkanlık kararnamesini imzaladı. Bu kararname ile yiyecek, ilaç ve kıyafet hariç Venezuela yönetimindeki tüm yetkililerle yapılacak işlemler kısıtlanmış oldu. Kararnamede, "Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Kararın bir parçası olarak Amerikalıların, Maduro hükümetine yardım etmeye kararlı olan kişilerle işlem yapmaları yasaklanacak. Ayrıca Maduro destekçilerinin de ABD'ye girişinin yasaklanacağı belirtildi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Donald Trump, Venezuela, Güncel

Kaynak: İHA

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