Haberler» Güncel» Haber

Trump Venezuela'nın ABD'deki varlıklarını dondurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetinin ABD'deki tüm varlıklarının dondurulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

06.08.2019 12:15 Trump Venezuela'nın ABD'deki varlıklarını dondurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetinin ABD'deki tüm varlıklarının dondurulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. ABD, Venezuela'da tüm baskılara rağmen görevi bırakmayan Nicolas Maduro yönetimine karşı ekonomik baskıyı arttırdı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve yönetiminin meşru olmadığını belirten Washington yönetimi, Venezuela ile ekonomik ilişkilerini tamamen kesti. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetinin ABD'deki tüm varlıklarının donduran başkanlık kararnamesini imzaladı. Bu kararname ile yiyecek, ilaç ve kıyafet hariç Venezuela yönetimindeki tüm yetkililerle yapılacak işlemler kısıtlanmış oldu. Kararnamede, "Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Kararın bir parçası olarak Amerikalıların, Maduro hükümetine yardım etmeye kararlı olan kişilerle işlem yapmaları yasaklanacak. Ayrıca Maduro destekçilerinin de ABD'ye girişinin yasaklanacağı belirtildi.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Donald Trump, Venezuela, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:55   6 aydaki doğal afetlerin faturası 73 milyar dolar, 3 bin 800 ölüm
13:55   Müftü Keskin'den Rektör Şevli'ye ziyaret
13:55   Hububat hasadından 534 milyon liralık gelir beklentisi
13:55   Engelsiz Filmler Festivali 7. kez sinemaseverlerle buluşuyor
13:54   Masanın ayaklarına yerleştirilmiş 30 kilo eroin ele geçirildi
13:54   THY KABİN EKİPLERİ YENİ ÜNİFORMALARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI
13:54   AYDIN UYURKEN YANGIN ÇIKTI, KOMŞULAR CAMI KIRARAK KURTARDI