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Trump, virüs için iki ilacı işaret etti

ABD Başkanı Trump, 'Hidroksiklorokuin' ve 'Remdesivir' adlı iki ilacın, hastalığın iyileştirilmesi konusunda işe yarayabileceğini ifade etti.

19.03.2020 21:47 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:47
Trump, virüs için iki ilacı işaret etti
ABD Başkanı Trump, 'Hidroksiklorokuin' ve 'Remdesivir' adlı iki ilacın, hastalığın iyileştirilmesi konusunda işe yarayabileceğini ifade etti. Daha sonra söz alan FDA Komiseri Hahn ise ilaçların virüse karşı etkisini kanıtlayacak düzeyde henüz bilimsel veriye sahip olmadıklarını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

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