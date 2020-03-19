Trump, virüs için iki ilacı işaret etti

ABD Başkanı Trump, 'Hidroksiklorokuin' ve 'Remdesivir' adlı iki ilacın, hastalığın iyileştirilmesi konusunda işe yarayabileceğini ifade etti. Daha sonra söz alan FDA Komiseri Hahn ise ilaçların virüse karşı etkisini kanıtlayacak düzeyde henüz bilimsel veriye sahip olmadıklarını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com