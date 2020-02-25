Hindistan dönüşü tüm dünyaya korku salan ölümcül koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, konunun takipçisi olduklarını belirtti.

"ŞİMDİYE KADAR ÇOK ŞANSLIYIZ"

Virüsün ülkesine bulaşmadığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Trump, "Şimdiye kadar şanslıyız ve bunun böyle kalacağını düşünüyoruz. Şu aşamada Hindistan'ın da koronavirüs ile çok fazla bir sorunu yok" ifadelerini kullandı.

"YAKIN ZAMANDA AŞISI PİYASAYA ÇIKACAK"

Açıklamasının devamında "Sanırım bu gidecek bir problem" sözlerine yer veren Trump, "Yakın zamanda koronavirüs aşısı piyasaya çıkacak" şeklinde konuştu.