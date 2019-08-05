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Trump: Yalan haberler öfke ortamını tetikleyip saldırılara sebep oluyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de meydana gelen silahlı saldırıların ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, medyanın rolünün çok önemli olduğunu ve yalan haberlerin öfke ortamı hazırladığını belirtti.

05.08.2019 15:52 Trump: Yalan haberler öfke ortamını tetikleyip saldırılara sebep oluyor
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de meydana gelen silahlı saldırıların ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, medyanın rolünün çok önemli olduğunu ve yalan haberlerin öfke ortamı hazırladığını belirtti.

Trump, basında yer alan ırkçılık içeren ve özellikle göçmenlerle ilgili çıkan haberleri eleştirdiği mesajında, "Ülkemizde medyanın yaşam ve güvenlik anlamında çok büyük bir sorumluluğu var. Yalan haberler, yıllar boyunca ülkede biriken öfke ve şiddet ortamına katkı sağlamıştır. Haber kapsamı adil, dengeli ve tarafsız olmaya başlamalı, yoksa bu korkunç sorunlar daha da kötüleşecek" ifadelerini kullandı.

EL PASO SALDIRGANI MANİFESTOSUNDA GÖÇMENLERİ HEDEF GÖSTERMİŞTİ

20 kişinin ölümüne sebep olan El Paso saldırganı Patrick Crusius, yayınladığı manifestoyla göçmenleri hedef göstererek, "Bu saldırı, Texas'taki Hispanik istilasına karşı bir yanıt. Kışkırtıcı olanlar onlar, ben değilim. Ben bu kültürel ve etnik istila sebebiyle ülkemi koruyorum. Sebeplerim kişisel değil" demişti.



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: DHA

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