'Trump, yaptırım uygulamak istemiyor' iddiası
ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhuriyetçi senatörler arasında dün Beyaz Saray'da yapılan toplantıda, Trump'ın senatörlere "Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini" anlattığı iddia edildi.24.07.2019 22:07
ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhuriyetçi senatörler arasında dün Beyaz Saray'da yapılan toplantıda, Trump'ın senatörlere " Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini" anlattığı iddia edildi.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Türkiye, Ekonomi
Kaynak: Dunya.com