Trump: Yaptırımlar İran'a zarar verme amaçlı değil

– Japonya Başbakanı Shinzo Abe
ile Japonya'da ortak bir basın toplantısı düzenleyen ABD
Başkanı Donald Trump
, İran
'ın petrol ihcaratına yönelik yaptırımlarının nedeninin, "İran'a zarar vermek" değil, İran'ın "nükleer silahlara erişimini engellemek" olduğunu vurguladı.
İran hükümetini eleştiren Trump, ülkeyi orta doğudaki tüm saldırıların ardında olmakla suçladı ancak ABD'nin ülkede rejim değişikliğine yönelik bir amacı olmadığının altını çizdi.
Trump, İran'ın büyük bir ticari potansiyeli olduğunu ve ülkenin nükleer silahlanmayı bırakması durumunda onları tekrar "ticari arenaya alarak, neler yapabileceklerini görmek istediğini" söyledi.
- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri
, İran
, Donald Trump
, Ekonomi
Kaynak: DHA