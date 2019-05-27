27.05.2019 10:28
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Trump: Yaptırımlar İran'a zarar verme amaçlı değil

Trump: Yaptırımlar İran

– Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Japonya'da ortak bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ihcaratına yönelik yaptırımlarının nedeninin, "İran'a zarar vermek" değil, İran'ın "nükleer silahlara erişimini engellemek" olduğunu vurguladı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Japonya'da ortak bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ihcaratına yönelik yaptırımlarının nedeninin, "İran'a zarar vermek" değil, İran'ın "nükleer silahlara erişimini engellemek" olduğunu vurguladı.
İran hükümetini eleştiren Trump, ülkeyi orta doğudaki tüm saldırıların ardında olmakla suçladı ancak ABD'nin ülkede rejim değişikliğine yönelik bir amacı olmadığının altını çizdi.
Trump, İran'ın büyük bir ticari potansiyeli olduğunu ve ülkenin nükleer silahlanmayı bırakması durumunda onları tekrar "ticari arenaya alarak, neler yapabileceklerini görmek istediğini" söyledi.


- İstanbul Amerika Birleşik Devletleri, İran, Donald Trump, Ekonomi
Kaynak: DHA