29.06.2019 10:49
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Son dakika! Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok

Son dakika! Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suçu olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, G-20'de basın toplantısında konuştu.

Trump özetle şunları söyledi;

"ABD Başkanı Trump, Obama yönetimi Patriot'ları Türkiye 'ye satmadı. İdlib 'de sivillerin ölmesini istemeyiz. Karmaşık bir durum üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahip Brunson'ı geri verdi. Kimse geri alamamıştı. Başkan Obama geri alabildi mi? Hayır, sonsuza dek hapiste kalabilirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum."

Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye , Amerika Birleşik Devletleri , Donald Trump , Ekonomi , Güncel

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