Trump Yönetimi Kaşıkçı Cinayeti Konusunda Tutarlı Bir Cevap Veremedi"

20 Kasım 2018 Salı 21:49



20 Kasım 2018 Salı 21:49

NEW ABD 'nin ulusal gazetelerinden USA Today, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin yedinci haftasında Başkan Donald Trump yönetiminin bu cinayete karşı hala tutarlı bir cevap veremediğini, oluşan dış politika krizine çözüm aradığını yazdı."Trump, Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerine çıkan dış politika krizini çözmek için çabalıyor" başlıklı makalede, iç ve dış baskılara rağmen Trump'ın Suudi Arabistan 'ın "anahtar bir müttefik" olduğu kartını oynamaya ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın dahlini gösteren kanıtları da küçümsemeye devam ettiği vurgulandı.Makalede, Obama yönetimi eski CIA analisti ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ned Price'ın şu görüşlerine yer verildi:"(Trump yönetiminin) Stratejisi gerçeğin ortaya çıkmamasını ummaktı. Özellikle Kongre'den gelen baskıları dindirmek için bazı adımlar attılar ama basıncı azaltmak için vanayı her açtıklarında cinayette Suudi suç ortaklığını gösteren yeni kahredici açıklamalar geldi."Veliaht Prensi Bin Selman'ın cinayet emrini verdiği iddiasını içeren CIA raporunun geçen hafta medyaya sızmasıyla Trump, Kaşıkçı cinayeti hakkında yönetiminin bu hafta "tam bir rapor" açıklayacağını bildirmişti.Makalede, birçok dış politika uzmanının Trump'ın vaat ettiği raporun tam bir hesap verebilirlik içermesi hususunda şüpheleri olduğu kaydedilerek, Brooking Enstitüsü'nde Orta doğu uzmanı Bruce Riedel'in "Yönetimin ayak diretip kaçamak cevaplar vereceğini tahmin ediyorum." ifadelerine yer verildi.Bundan önceki 6 dışişleri bakanına danışmanlık yapmış Aaron David Miller 'in, Trump yönetiminin, Veliaht Prens ve diğer Suudi kraliyet ailesi üyelerine hüsnüzanda "aşırıya gittiği" ifadesinin vurgulandığı makalede, "(Trump) Suudi Arabistan ile ilişkileri ne pahasına olursa olsun korumaya çalışıyor. Ancak Kongredekilerin kafasında başka düşünceler var." değerlendirmesi paylaşıldı.Makalede, Kongrede her iki partiden de kıdemli senatörlerin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'nın ölüm emrini verdiği ya da cinayetten bilgisi olduğu konusunda ikna olduklarına dikkat çekilerek, bazı milletvekillerinin "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" kapsamında açıklanan 17 Suudi'ye yaptırım kararına ek olarak Suudi Arabistan'a yapılacak milyar dolarlık silah satımını askıya alacak yasayı zorladıkları kaydedildi.