Haberler » Güncel » Trump yönetimi, otomobil üreticilerine açtığı tekel soruşturmasını kapattı - Haber

Trump yönetimi, otomobil üreticilerine açtığı tekel soruşturmasını kapattı

ABD'de hükümet, 4 büyük otomotiv şirketinin Kaliforniya eyaletiyle yaptığı emisyon anlaşmasının tekel karşıtı yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle başlattığı soruşturmayı sonlandırdı.

08.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:54Trump yönetimi, otomobil üreticilerine açtığı tekel soruşturmasını kapattı
ABD'de hükümet, 4 büyük otomotiv şirketinin eyaletiyle yaptığı emisyon anlaşmasının tekel karşıtı yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle başlattığı soruşturmayı sonlandırdı.
ABD Adalet Bakanlığı Ford, Honda, Volkswagen ve BMW'nin eyalet yönetimiyle vardığı anlaşmada, federal kanunlara aykırılık bulamadığından soruşturmayı kapatma kararı aldı.
Şirketler geçen yıl temmuzda yaptıkları anlaşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın getirmeyi planladığı federal düzenlemelerden daha sıkı emisyon ve yakıt ekonomisi standartlarına uymayı kabul etmişti.
Trump yönetimi eylül ayında sera etkisi yaratan gazlar ve yakıt ekonomisiyle ilgili standartları belirleme yetkisinin federal hükümete ait olduğunu öne sürerek Kaliforniya'nın yetkisini elinden almıştı.
Eyalet yönetimi ve çevreci gruplar, Washington'ın adımına karşı yargı yoluna başvurmuştu.
ABD Kongresindeki Demokrat Partililer, otomotiv şirketlerine açılan soruşturmayı siyasi bir motivasyonla üreticileri cezalandırmayı amaçladığını öne sürerek eleştirmişti.
Dört şirketin eyalet yönetimiyle vardığı anlaşma, Başkan Trump'ın emisyon ve yakıt ekonomisine dair federal standartları dondurma planını engellemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kaliforniya, Hükümet, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 19:00:36