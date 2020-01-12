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Trump yönetiminden Bağdat'a tehdit: Güçlerimizi çıkarırsanız, ABD merkez bankasındaki hesaplarınıza erişemezsiniz

ABD yönetimi, Irak hükümetinin ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararını hayata geçirmesi halinde, Irak'ın FED'deki hesabına erişimini engelleyeceğini duyurdu. Hesapta Irak'ın petrol gelirlerinden elde ettiği milyarlarca dolar bulunuyor. Irak bankası Rabee'nin başkanı Şvan Taha konuya ilişkin, "Elleri boğazımızda, sıkıp boğabilirler" dedi.

12.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:38

ABD'nin Kasım Süleymani suikastının ardından, meclisi,ABD dahil olmak üzere tüm yabancı askeri güçlerin ülkeden çıkarılması kararını almıştı. ABD askerlerinin Irak'tan çıkmayacağını duyuran Trump yönetiminden Irak'a milyarlarca dolarlık bir tehdit geldi. ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararının hayata geçirilmesi halinde, Irak'ın ABD'de yer alan Federal Rezerv Bankası'ndaki Merkez Bankası hesabına erişiminin engelleneceği duyuruldu.

IRAKLI YETKİLİLER AÇIKLADI

The Wall Street Journal gazetesine konuşan Iraklı yetkililer, Irak hükümetinin ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararını hayata geçirmesi halinde, Irak devletinin, ABD'nin Federal Rezerv Bankası'ndaki Irak Merkez Bankası hesabına erişimini kaybedeceğine dair Washington tarafından uyarıldığını söyledi.

HESAPTA MİLYARLARCA DOLARLIK PETROL GELİRİ BULUNUYOR

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin ofisinden bir yetkili, Washington'ın banka hesabıyla ilgili uyarıyı 8 Ocak'taki telefon görüşmesinde başbakana ilettiğini söyledi.

Söz konusu hesapta Irak'ın petrol gelirlerinden elde ettiği milyarlarca dolar bulunuyor. Hesapta kaç para olduğuna dair resmi açıklama olmamakla birlikte, 2018 sonu itibariyle 3 milyar dolar bulunduğu iddia edildi.

MAAŞLAR VE İHALE ÜCRETLERİ ÖDENİYOR

Başka birçok ülke gibi New York Fed'de hükümet hesapları bulunan Irak, bu hesaplarda toplanan petrol gelirleriyle maaşları ve ihaleleri ödüyor.

"ABD'NİN ELİ GIRTLAĞIMIZDA"

Irak yatırım bankası Rabee'nin başkanı Şvan Taha, "ABD Merkez Bankası'nın eli tüm Irak ekonomisinin gırtlağında" derken sıkıp boğabileceği uyarısı yaptı.

ABD, BLÖF YAPTI İDDİASI

Irak Başbakanı Danışmanı Abd Hüseyin Henayin ise Trump yönetiminin blöf yaptığını iddia etti. Danışman, "ABD bunu yaparsa, Irak'ı ebediyen kaybeder" dedi.

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Trump yönetiminden Bağdat'a tehdit: Güçlerimizi çıkarırsanız, ABD merkez bankasındaki hesaplarınıza erişemezsiniz

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Fed, Dünya, Güncel


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