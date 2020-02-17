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Truva atı Ginp, sahte SMS'lerle kurbanlarının banka hesaplarını ele geçiriyor

Kaspersky araştırmacıları, ilk kez 2019 yılında keşfedilen Ginp bankacılık Truva atı zararlısının yeni bir sürümünü tespit etti.

17.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:24Truva atı Ginp, sahte SMS'lerle kurbanlarının banka hesaplarını ele geçiriyor
araştırmacıları, ilk kez 2019 yılında keşfedilen Ginp bankacılık atı zararlısının yeni bir sürümünü tespit etti.
Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Android odaklı bankacılık zararlarına ek olarak bu yeni sürümde, SMS uygulamasına sahte metin mesajları eklemek için alışılmadık yeni bir yöntem kullanılıyor.
Söz konusu sahte mesajlar güvenilir hizmet sağlayıcılarını taklit ederek kullanıcılara istenmeyen bir durum içinde olduklarını, örneğin hesaplarının bloke edileceğini verirken bunu önlemek için belli bir uygulamanın açılması isteniyor.
Kullanıcı istenileni yaptığında Truva atı devreye girerek kredi kartı bilgilerini ve bankacılık şifrelerini kullanıcıdan talep ediyor. Tuzağa düşülmesi durumunda, bu bilgiler siber suçluların eline geçiyor.
Kaspersky güvenlik ürünleri söz konusu tehdidi başarıyla tespit edip engelleyebiliyor. Grip ve diğer bankacılık Truva atlarının tuzağına düşmemek için Kaspersky uzmanları, "Uygulamaları sadece resmi Google Play Store üzerinden indirin. Uygulamaların sizden istediği izinler konusunda dikkatli olun çünkü uygulamaların SMS'lerinize erişim izni istememeleri gerekir. Telefonunuza Kaspersky Antivirus&Security for Android gibi bir antivirüs yazılımı yükleyin." önerilerinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Alexander Eremin, "Ginp basit, ama oldukça etkili bir araç. Yeni özellikler kazanma konusundaki hızı da endişe verici. Bu yeni sürüm şimdilik sadece İspanya'da görülse de önceki tecrübelerimize dayanarak her an farklı ülkelerde de ortaya çıkabileceğini düşünüyor ve Android kullanıcılarına dikkatli olmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, Truva, SMS, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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