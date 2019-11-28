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Truva atına İspanya'dan uzanan dostluk eli fidana dönüşecek

İspanya'dan Çanakkale'deki Troya Müzesi'ne zarf içinde 25 avro gönderip maket "Truva atı" talebinde bulunan kişinin hem isteği yerine getirildi hem de bu parayla ağaçlandırma kampanyasına bağışlanmak üzere 15 fidan alındı.

28.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:35
'dan Çanakkale'deki Troya Müzesi'ne zarf içinde 25 avro gönderip maket " atı" talebinde bulunan kişinin hem isteği yerine getirildi hem de bu parayla ağaçlandırma kampanyasına bağışlanmak üzere 15 fidan alındı.
Müze Müdürü Rıdvan , gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya'nın Oviedo kentinde yaşayan Prudencio Antuna Suarez'den bir mektup aldıklarını söyledi.
Zarftan 25 avro ile müze satış galerisindeki 14 santimetrelik Truva atı maketlerinden birinin gönderilmesini isteğini içeren mektup çıktığını belirten Gölcük, "Sadece Truva atı maketini göndermek istemedik, bunun yanında İspanyolca bir rehber, ebru eseri, Troya kardeleni yaka çiçekleri ile Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün kitap setini hazırladık." dedi.
Talebin kendilerine yaklaşık 5 bin kilometre uzaktan geldiğini vurgulayan Gölcük, bu sevgiye hak ettiği karşılığı vermek istediklerini anlattı.
Gönüllerinden kopan bu hediyelerin yanında parayı geri göndermenin uygun olmayacağını düşündüklerini ifade eden Gölcük, şöyle konuştu:
"Tarım ve Orman Bakanlığımızın '11 Milyon Fidan Projesi' var. Biz de projeye, İspanyol vatandaşın gönderdiği 25 avroyu bağışladık. Bu bağışla 15 fidan, Erzurum Palandöken'e dikilecek. Bağış belgesiyle, hazırladığımız kargoyu İspanya'ya gönderiyoruz. İnşallah bu kez tahta Truva atımız içinde sevgiyi, barışı, dostluğu barındıracak. Umut ediyoruz ki kargomuz İspanyol vatandaşa ulaştığında kendisiyle bir irtibat kurma, tanışma şansını yakalamış olacağız."
Truva atına İspanya'dan uzanan dostluk eli fidana dönüşecek

İspanya, Gölcük, Truva, Güncel

Kaynak: AA


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