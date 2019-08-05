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TS CLUB TIR'ı Bilecik'te

Trabzon Spor Kulübü'nün resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı TS CLUB TIR'ı Bilecik'e geldi.

05.08.2019 16:01 TS CLUB TIR'ı Bilecik'te
Trabzon Spor Kulübü'nün resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı TS CLUB TIR'ı Bilecik'e geldi.

Bilecik Belediyesi Aile Çay Bahçesi önünde kurulan tırı bir günlüğüne Bilecikli Trabzonsporlulara hizmet verecek. TS CLUB TIR'ı kurulduğu andan itibaren halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yetkili Gökhan Kale, "Bilecik'te olmaktan büyük mutluluk duyduk. İlginin çok yoğun olması da bizi mutlu ediyor tabi. Sabah ilgi yoğundu ilerleyen saatlerde daha da artacağını düşünüyorum. Buradan Trabzonsporlu arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar" dedi. - BİLECİK

Trabzon, Bilecik, Çay, Spor

Kaynak: İHA

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