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TSB / Benli: BES'e yurt dışında yaşanlar da katılabilecek

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katkı payının döviz ile yatırılabileceğine işaret ederek, "Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın da yararlanabilecek olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi.

27.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:46
TSB / Benli: BES'e yurt dışında yaşanlar da katılabilecek

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katkı payının döviz ile yatırılabileceğine işaret ederek, "Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın da yararlanabilecek olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlara ve Mavi Kart sahiplerine dövizli BES imkanı sağlayan Kanun değişikliği Resmi Gazete'nin 26 Mart 2020 tarihli 1. Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu doğrultuda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın döviz üzerinden tasarruflarının BES'e yönlendirilmesiyle; ülkemizde yerleşik vatandaşlarımız gibi devlet katkısı avantajından yararlanarak, 56 yaş sonrası ikinci bir emekliliğe hak kazanmaları hedefleniyor.

Dövizli BES uygulamasının hem vatandaşlar hem de sigorta sektörü için önemini vurgulayan Benli şunları söyledi:

"Mevcut durumda, BES'e yerli ve yabancı vatandaşlar dahil olabilmekle birlikte devlet katkısı avantajından yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri yararlanabiliyordu. Yeni uygulama kapsamında ise TL'ye çevirmeden doğrudan döviz üzerinden katkı payı yatırarak sistemde tasarruf yapabilecekler. Böylece hem döviz üzerinden elde edilen kazançları sistemde değerlendirmek hem de devlet katkısından yararlanmak mümkün olacak. Dövizli BES ile birlikte vatandaşlarımızın çalışırken sahip oldukları hayat standartlarını emeklilikte de korumaları adına onlara yeni bir imkan sunulacak."

Yeni uygulamanın BES için önemli bir fırsat doğurduğunu belirten Benli, "Yurtdışında yaşayan 6.5 milyonu aşkın vatandaşımızın yaklaşık 5.5 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde yerleşik olarak yaşıyor. Bu vatandaşlarımızın BES'e dahil olması halinde fon tutarı ve katılımcı sayısı büyüklüğü açısından sisteme katkı sağlaması öngörülüyor. Bu vesileyle, halihazırda Türkiye'de yaşayan vatandaşlar gibi Bireysel Emeklilik Sisteminden yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın da yararlanabilecek olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi

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