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TSB/Benli: Covid-19 salgını alacak sigortasının önemini artırdı

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, şirketlerin bilançolarının yaklaşık yüzde 40'ını alacaklarının oluşturduğuna işaret ederek, "Şirketlerin hayat sigortası olarak adlandırabileceğimiz alacak sigortasının önemi Covid-19 salgının olduğu bugünlerde daha da artıyor" dedi.

06.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:51
TSB/Benli: Covid-19 salgını alacak sigortasının önemini artırdı

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, şirketlerin bilançolarının yaklaşık yüzde 40'ını alacaklarının oluşturduğuna işaret ederek, "Şirketlerin hayat sigortası olarak adlandırabileceğimiz alacak sigortasının önemi Covid-19 salgının olduğu bugünlerde daha da artıyor" dedi.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile mevcutta yıllık net satış hasılatı 25 milyon liranın altında olan mikro ve küçük işletmeleri kapsayan sistemin, yıllık net satış hasılatının 125 milyon liraya artırılması ile orta büyüklükteki işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini anımsatan Benli, alacak sigortası talebinde bulunan işletmelerin vadeli satışlardan elde ettiği cirosuna göre alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limitine sahip olabileceğini belirtti.Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'ne yönelik olarak son yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca KOBİ alacaklarına yönelik sağlanacak reasürans desteğinin, 1 Nisan 2020 - 1 Nisan 2021 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan riskleri kapsayacağını belirten Benli, "Risklerin hasar prim oranı, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği taahhüt edilecek. Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıktığında söz konusu tutar, merkezin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak, ayrıca tanımlanan devlet desteğine ek olarak, sunulan güvenceye yerli ve uluslararası reasürans şirketleri de katkı sağlayacak bu nedenle sistemin teminat kapasitesi de arttırılmış oldu" diye ekledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Sigorta, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››TSB/Benli: Covid-19 salgını alacak sigortasının önemini artırdı - Ekonomi

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