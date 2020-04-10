Türkiye Sigorta Birliği’nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye niteliğinde kararlar aldı. Bu kapsamda, 3 taksit olarak gerçekleştirilen DASK ve zorunlu trafik sigortası poliçeleri 5 aya çıkarılabilecek. Banka ya da kredi kuruluşlarından kredi çekenlerin yapılandırma ya da erteleme yapması halinde hayat sigortaları da erteleme süresi kadar teminat vermeye devam edecek. Sağlık sektöründe çalışanlara destek olunması için sigorta ürünlerinde prim indiriminde bulunulması ve sigortalıların Nisan ayı prim tahsilatlarının bir ay ertelenmesi tavsiye kararları arasında yer aldı.

TSB'den konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Sigorta Birliği, üyeleriyle birlikte Korona virüs küresel salgınının getirdiği riskleri ve etkilerini yakından takip etmekte; üzerine düşen sorumluluklar doğrultusunda gerekli adımları atmaktadır. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 7.295.000 TL destekte bulunulmuştur. Ayrıca, Türkiye sigorta sektörüne ve sigortalılara olumsuz yansımalarını mümkün olduğu ölçüde sınırlı düzeyde tutabilmek, sağlık çalışanlarına destek olabilmek amacıyla, tavsiye niteliğinde kararlar almış olup, bu kararlar aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI VE DASK İÇİN 5 TAKSİT ÖNERİSİ

Genel uygulamada DASK ve zorunlu trafik sigortalarında prim ödemeleri peşin veya kredi kartına genellikle 3 taksit şeklinde tahsil edilmektedir. Üye şirketlerin Nisan ayından itibaren düzenlenecek Zorunlu Trafik Sigortası ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsili tavsiye edilmektedir.

KREDİ ERTELEMELERİNDE HAYAT SİGORTASI TAVSİYESİ

Bankaların veya kredi kuruluşlarının kredilerini yeniden yapılandırması veya geri ödemelerin ertelenmesine yönelik aldıkları tedbirlerle uyumlu olarak, hayat sigorta şirketlerinin, bireysel kredilerle bağlantılı olarak akdedilmiş olan hayat sigortaları kapsamındaki riskler için, kredi süresinin uzadığı poliçelerde erteleme süresi boyunca teminat vermeye devam etmeleri tavsiye edilmektedir.

SİGORTA PRİM TAHSİLATLARI BİR ERTELENSİN TAVSİYESİ

Sigortalıların Nisan ayı ve devam eden sigorta prim tahsilatlarının ek maliyet alınmadan bir ay ertelenmesi tavsiye edilmektedir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PRİM İNDİRİMİNDE BULUNUN TAVSİYESİ

Sağlık sektöründe hizmet veren sağlık çalışanlarına destek olabilmek gayesi ile sigorta ürünlerinde prim indiriminde bulunulması tavsiye edilmektedir.

Bu tavsiyeler çerçevesinde sigortacılık sektörü, ilgili tüm paydaşlar ve kamu otoritesi ile iş birliği içinde, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla, sigortalıların hak mahrumiyetlerine yol açmadan, iş sürekliliğini koruyarak faaliyetlerine devam edecektir."