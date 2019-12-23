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TSB: İhalelerde kefalet senedi kullanımı için tedbirler alındı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin kullanımında sorun yaşanmaması için tedbir alındığını, kefalet senetlerinin elektronik ortamda doğrulanacağı sistemin de ay sonuna kadar kurulacağını açıkladı.

23.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:58 TSB: İhalelerde kefalet senedi kullanımı için tedbirler alındı

Birliği (TSB) ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin kullanımında sorun yaşanmaması için tedbir alındığını, kefalet senetlerinin elektronik ortamda doğrulanacağı sistemin de ay sonuna kadar kurulacağını açıkladı.

TSB'den yapılan açıklamada, "İhalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin geçerliliği konusunda tereddütler oluştuğu, söz konusu kefalet senetlerinin sahte olduğu/geçerli olmadığı, kefalet senedini düzenleyen kuruluşların yetkili olmadığı yönünde Birliğimize ulaşan şikayetler üzerine konu ile ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edildiği ihalelerde ve ihaleye ilişkin sözleşme sürecinde sorun yaşanmamasını teminen Birliğimizce birtakım tedbirler alınmış olup,  alınan tedbirler aşağıda yer almaktadır.

"Kefalet senedi düzenleme yetkisine sahip 33 sigorta şirketinden bilgi alınabilmesi amacıyla şirketlerin listesi ve düzenlenen kefalet senedi ile ilgili bilgi alınabilecek  iletişim bilgileri Birliğimizin internet adresine eklenmiştir. Düzenlenen kefalet senetlerinin geçerliliği,  iletişim bilgileri verilen sigorta şirketi temsilcilerinden sorgulanabilmektedir.

"Sigorta şirketlerince düzenlenen kefalet senetlerinin elektronik ortamda doğrulanabilmesi amacıyla Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından bir sistem kurulması yönünde çalışmalara başlanmış olup, sistemin Aralık 2019 sonunda kullanıma açılması planlanmaktadır. Söz konusu sistem kullanıma açıldığında ayrıca duyurusu yapılacaktır.

Diğer taraftan ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetleri hakkında Kamu İhale Kurumu tarafından da kurumun web sayfası üzerinden bir duyuru yayımlanmış olup duyuruya aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Açıklamada, Kamu İhale Kanunu'nda 5 Aralık 2017 tarihinde değişiklik yapılarak Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin kamu ihalelerinde teminat mektubu olarak kullanılabilmesinin olanaklı kılındığı anımsatıldı:

"Söz konusu yasal değişikliğe uyum sağlanması amacıyla 19 Haziran 2018 tarih ve 30453 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişiklikleri ile de ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılarak ilgili standart formlar yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda,  yetkili sigorta şirketleri tarafından mevzuata uygun olarak düzenlenmiş kefalet senetleri ihalelerde teminat mektubu olarak kabul edilmektedir. Kefalet senedinin teminat olarak kabul edildiği işlemlerde sorun yaşamamak için kefalet senedinin yetkili bir sigorta şirketi tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin kontrol edilmesi önem taşımakta olup, ruhsatsız sigortacılık faaliyetinde bulunanlara yönelik olarak;  gerek şirketler, gerekse Birliğimiz tarafından adli yargı organlarına ve Sigortacılık Genel Müdürlüğüne gerekli başvuruda bulunulmuştur."

 



Türkiye, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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