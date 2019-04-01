01 Nisan 2019, 16:34
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Tsb Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası İçin Karabük'te Kampa Girecek

Tsb Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası İçin Karabük

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bağlı Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek A Milli Takımı, yarın Karabük'te kampa başlayacak.

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bağlı Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek A Milli Takımı, yarın Karabük'te kampa başlayacak.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmak için Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek A Milli Takımı 2-8 Nisan tarihleri arasında Karabük'te kamp yapacak. Safranbolu'da konaklayacak olan milliler, antrenmanlarını Soğuksu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.

28 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde Polonya'nın Walbrzych kentinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye B Grubu'nda İspanya, Hollanda, İsrail, Fransa ve Rusya ile yarışacak. - KARABÜK Spor
Kaynak: İHA



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