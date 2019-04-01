Tsb Milli Takımı Karabük'te Kampa Girecek

Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bağlı Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek A Milli Takımı, yarın Karabük
'te kampa başlayacak. 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmak için Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek A Milli Takımı 2-8 Nisan tarihleri arasında Karabük'te kamp yapacak. Safranbolu
'da konaklayacak olan milliler, antrenmanlarını Soğuksu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. 28 Ağustos - 9 Eylül
tarihlerinde Polonya
'nın Walbrzych kentinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye B Grubu'nda İspanya
, Hollanda
, İsrail
, Fransa
ve Rusya
ile yarışacak.
(Yasin Erdem
/İHA)
Avrupa, Karabük, Güncel
Kaynak: İHA