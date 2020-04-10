Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TSB: Trafik sigortası ve DASK primleri 5 taksitte ödenebilecek

Türkiye Sigorta Birliği, trafik sigortası ve DASK poliçe prim ödemelerinde taksit sayısının 3'ten, 5'e çıkarıldığını açıkladı.

10.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:10
TSB: Trafik sigortası ve DASK primleri 5 taksitte ödenebilecek

Türkiye Sigorta Birliği, trafik sigortası ve DASK poliçe prim ödemelerinde taksit sayısının 3'ten, 5'e çıkarıldığını açıkladı.

TSB'den yapılan açıklamada, "Genel uygulamada DASK ve Zorunlu Trafik sigortalarında prim ödemeleri peşin veya kredi kartına genellikle 3 taksit şeklinde tahsil edilmektedir. Üye şirketlerin Nisan ayından itibaren düzenlenecek Zorunlu Trafik Sigortası ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsili tavsiye edilmektedir" denildi ve şu öneriler yapıldı:

"Bankaların/kredi kuruluşlarının kredilerini yeniden yapılandırması/geri ödemelerin ertelenmesine yönelik aldıkları önlemlerle uyumlu olarak; hayat sigorta şirketlerinin, bireysel kredilerle bağlantılı olarak akdedilmiş olan hayat sigortaları kapsamındaki riskler için, kredi süresinin uzadığı poliçelerde erteleme süresi boyunca teminat vermeye devam etmeleri tavsiye edilmektedir.

"Sigortalıların Nisan ayı ve devam eden sigorta prim tahsilatlarının ek maliyet alınmadan bir ay ertelenmesi tavsiye edilmektedir.

"Sağlık sektöründe hizmet veren sağlık çalışanlarına destek olabilmek gayesi ile sigorta ürünlerinde prim indiriminde bulunulması tavsiye edilmektedir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Sigorta, prim, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Ekonomi
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
İkinci el araç satışları Mart’ta frene bastı Ekonomi
İkinci el araç satışları Mart'ta frene bastı
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Ekonomi
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Ekonomi
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN’dan bir ihracat başarısı daha Ekonomi
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN'dan bir ihracat başarısı daha
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim geldi Ekonomi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim geldi
Haberler ›› Ekonomi ››TSB: Trafik sigortası ve DASK primleri 5 taksitte ödenebilecek - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

18:26: Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi - Ekonomi 18:23: BIST100 yüzde 0.66 yükseldi, dolar 6.68 lirada - Ekonomi 18:18: Piyasalarda gün sonu - Ekonomi 18:16: Borsa günü yükselişle tamamladı - Ekonomi 18:12: Amasya Şeker'den pancar çiftçisine 22,5 milyon TL ödeme - Ekonomi 17:10: Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi - Ekonomi 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler