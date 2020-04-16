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TSD'den ihtiyaç sahibine sandalye

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Zonguldak Şubesi, ihtiyaç sahibi engellilerin talepleri doğrultusunda tekerlekli sandalye taleplerini karşılamaya devam ediyor.

16.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:53
TSD'den ihtiyaç sahibine sandalye
Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Zonguldak Şubesi, ihtiyaç sahibi engellilerin talepleri doğrultusunda tekerlekli sandalye taleplerini karşılamaya devam ediyor.

Sakatlar Derneği Başkanı Hüseyin Şirin, korona virüsü nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığı bu günlerde dahi zor şartlarda da olsa Çaycumalılar Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu'nun aracılığıyla Bakacakkadı beldesinde ikamet eden Nuri Özbay'ın sandalyesini oğluna teslim ettiklerini söyledi.

Şirin yaptığı açıklamada, "Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak şubesi olarak ihtiyaç sahibi Engellilerin talepleri doğrultusunda Tekerlekli Sandalye taleplerini karşılamaya devam ediyoruz. Ülkemizin korona virüsü nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığı bu günlerde dahi Zor şartlarda da olsa Çaycumalılar Derneğinin Değerli Başkanı Savaş Çiloğlu'nun aracılığıyla Bakacakkadı beldesinde ikamet eden Nuri Özbay'ın sandalyesini oğluna teslim ettik. Yönetim Kurulu olarak bu günlerde evde kalmamız nedeniyle kısıtlıda olsa her konuda sıkıntı yaşayan üyelerimiz bizlere telefon ile ulaşabilirler. İmkanlar dahilinde sorunlarının çözülmesine katkılarımız devam etmektedir" ifadesini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Sakatlar Derneği, Zonguldak, Güncel
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