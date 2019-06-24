24.06.2019 10:28
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TSE 13 bilişim personeli alacak

TSE 13 bilişim personeli alacak

Türk Standardları Enstitüsünde (TSE), çeşitli konularda istihdam edilmek üzere 13 bilişim personeli alınacak.

Türk Standardları Enstitüsünde (TSE), çeşitli konularda istihdam edilmek üzere 13 bilişim personeli alınacak.
TSE'nin, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kurumun Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek üzere, 6 JAVA yazılım geliştirme, 4 NET yazılım geliştirme, 1'er sistem, ağ ve veri ambarı uzmanı, olmak üzere toplam 13 personel istihdam edilecek.
Bilgisayar , yazılım, endüstri, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik mühendisliklerinden mezun olanlar, 1-13 Temmuz arasında TSE'nin internet sitesi üzerinden başvurabilecek.
Adaylar, sadece bir pozisyona müracaat edebilecek. Sıralama, KPSS , yabancı dil ve sözlü puanına göre yapılacak.
Kaynak: AA
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