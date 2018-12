Tse Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: "Tse Sivil Havacılık Sektöründe Etkinliğini Artırıyor"

07 Aralık 2018 Cuma 17:25



07 Aralık 2018 Cuma 17:25

Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin, Enstitünün test, muayene, belgelendirme ve standardizasyon hizmetleriyle sektörün gelişimine katkı sağlarken, 'Yeşil Havaalanı' projesiyle de çevre kirliliğine karşı önlem alındığını bildirdi. Her yıl 7 Aralık'ta kutlanan"Uluslararası Sivil Havacılık Günü" nedeniyle bir mesaj yayınlayan TSE Başkanı Şahin," Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının belirlediği "Uluslararası Sivil Havacılık Günü" her yıl 7 Aralık'ta kutlanmaktadır. Bugün dolayısıyla dünyada ve ülkemizde sivil havacılık konusuna farkındalığın artırılması amacıyla etkinlikler düzenlenmektedir" dedi.Türk Standardları Enstitüsü (TSE), sivil havacılık sektörüne yönelik önemli faaliyet ve hizmetler gerçekleştirdiğini ve önemli projeleri hayata geçirmeye hazırlandığını bildiren TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Uluslararası Sivil Havacılık Günü" nedeniyle yayınladığı mesajda şunları bildirdi:"Havacılık sektöründe hava limanı, uçak ve yolcu sayısında özellikle son on altı yılda kaydedilen artış, ülkemizde bu sektörün dinamizm kazanmasına, bu alandaki bakım, onarım, muayene, gözetim, test ve sertifikasyon işlemlerinin de artmasına neden olmuştur. Bu ihtiyaçlara binaen Türk Hava Yolları, tamamı şirketin öz kaynakları ile finanse edilen Havacılık Bakım Onarım Merkezini (HABOM) Türkiye ve bölge havacılığına kazandırmıştır. TSE Yangın ve Akustik Laboratuvarı, kabin içi yanmazlık deneyleri ile HABOM'un faaliyetlerine önemli katkılar sağlamaktadır. TSE ayrıca, 2015 yılı Nisan ayından bu yana yanmazlık deneyleri konusunda havacılık dizayn organizasyonu (DO) yetkisi bulunan THY Teknik ve TCI'ın (Turkish Cabin Interior) alt yüklenicisi olarak faaliyet göstermektedir. Bu kapsamın titreşim, çevre şartları gibi diğer test konuları ile genişletilmesi planlanmaktadır.Enstitümüzün yakın dönem hedefleri arasında, Gebze Elektroteknik Laboratuvarında bulunan çevre şartları laboratuvarı ile diğer altyapıların DO-160 standardı ile örtüştürülmesi, böylece sivil havacılığın test ihtiyaçlarının maksimum düzeyde karşılanması bulunmaktadır. Bu çalışmaları desteklemek üzere TSE, 2015 yılı Kasım ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile "Hava araçları ile ilgili ürün, parça ve cihazların uçuşa elverişlilik ve sertifikasyonu" kapsamında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında işbirliğini öngören protokol imzalamıştır. Enstitü hazırladığı yatırım planları ile sivil havacılığın test ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamayı hedeflemektedir."TSE olarak Türkiye'de havacılık ve savunma alanındaki en önemli kümelenmelerden biri olan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul'un paydaşlarından olduğu bildirilen açıklamada, Enstitünün SAHA firmalarımızın test ve sertifikasyon ihtiyaçlarının karşılanmasında ve küme firmalarının bilgilendirilmesinde aktif rol oynadığı bildirildi.Adem Şahin açıklamasında şunları bildirdi: " Halihazırda, SAHA İstanbul bünyesindeki Test ve Sertifikasyon Teknik Komitesinin sekretarya görevini yürütmekte olan Enstitü, SAHA İstanbul tarafından yürütülen havacılık alanındaki yeni projelere de destek sağlamaktadır. Teknik Komitenin yürüttüğü projelerden birisi de AS9100 Uzay ve Havacılık Kalite Yönetim Sistem Belgesinin milli sertifikasyon kuruluşları tarafından verilebilmesine yönelik çalışmadır. Enstitümüz geçtiğimiz aylarda sektöre yönelik önemli bir adım daha atmış; havacılık sektörünün önde gelen kuruluşları ile birlikte MTC 174 "Havacılık ve Uzay Ayna Komitesi (HUAK)" kurulmuştur. Böylelikle Avrupa'da hazırlık aşamasında iken standartlara milli görüş verilebilmesinin önü açılmıştır."Çevre kirliliğine karşı 'Yeşil Havaalanı' projesiTürk Standartları Enstitüsü, sivil havacılık sektöründe bir yandan da, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla SHGM ile imzalanan protokol çerçevesinde bir sosyal sorumluluk projesi olan 'Yeşil Havaalanı' Projesini yürüttüğü bildirilan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Proje, havacılık işletmelerinin Enstitümüz tarafından "Çevre Yönetim Sistemi" kapsamında belgelendirilmesi, SHGM ile TSE tarafından ortaklaşa hazırlanan havacılık işletmelerinin faaliyetlerine özgü çevresel boyutları içeren "Sektörel Kriterler Uygunluk Değerlendirmesi" ve havacılık işletmelerinin "Sera Gazı Beyanlarının" Enstitümüz tarafından TS EN ISO 14064-3 standardına göre doğrulanması faaliyetlerini içermektedir.Enstitümüzce 5 yıldır başarı ile yürütülen projeye havacılık işletmelerinin ilgisi her geçen yıl artış göstermiştir. 2018 yılı itibari ile Enstitümüze başvuran 58 havacılık işletmesinin 159 lokasyonu için çalışmalarımız sürmektedir. TSE'nin bir yandan laboratuvar altyapısı ve uzman personeli ile gerçekleştirdiği test ve muayene hizmetleriyle, diğer yandan da standardizasyon faaliyetleriyle havacılık sektörünün gelişimine yönelik sağlayacağı katkılar artarak devam edecektir." - ANKARA