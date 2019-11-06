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TSE Genel Kurulu'ndaki temsilci sayısı artırıldı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilen temsilcilerin sayısı 3'erden 5'ere çıkarıldı.

06.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:20TSE Genel Kurulu'ndaki temsilci sayısı artırıldı
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilen temsilcilerin sayısı 3'erden 5'ere çıkarıldı.
TSE'nin Organlar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Eski düzenlemede, Başbakanlık ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 3'er temsilcisi TSE Genel Kurulu'nda görev alırken, yeni düzenlemeyle Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilecek 5'er kişi genel kurulda temsilci olarak bulunacak.
TSE'nin Denetleme Kurulunun 3 üyesi de kurumun bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecek.

Ekonomi

Kaynak: AA

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