TSE, HAK'tan akreditasyon sertifikasını aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) aracılığıyla bugüne kadar 487 helal belge verdiklerini belirterek, "Bugün alacağımız Helal Akreditasyon Sertifikası'yla bu sayının daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) TSE'ye verdiği ilk akreditasyon sertifikası, Bakan Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen törenle kurum yetkililerine teslim edildi.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, uluslararası standardizasyonun tüm ülkelerin gündemindeki öncelikli konulardan biri olduğunu belirterek, gelişmiş ülkelerin bu alanda aktif faaliyette bulunduklarını bildirdi.

Küresel rekabette standartların önemine değinen Varank, "Ülkemizin küresel piyasalarda gücünü arttırmak için standart belirleme süreçlerine aktif katılımını çok önemsiyoruz. Bu bağlamda TSE, rekabet gücümüzü artırmak, ticareti kolaylaştırmak, standartların belirlenmesinde ve diğer uygunluk hizmetlerinde yönlendirici olmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor." diye konuştu.

Varank, sanayicilere verdikleri 50 bini aşkın belgeyle kaliteli ve güvenli üretimi teminat altına aldıklarını vurgulayarak, sayısı 125'e ulaşan uluslararası anlaşmalarla ihracatçıların işini kolaylaştırdıklarını dile getirdi.

"Uluslararası standardizasyon süreçlerine daha aktif katılacağız"

Varank, akredite belgelerle ihracatta üreticilerin önünü açtıklarına dikkati çekerek, bunların Türk Akreditasyon Kurumunun çalışmalarıyla dünyada da kabul gördüğünü söyledi.

Gelecek dönemde TSE ile Türkiye'yi standartları belirleyen ülkelerden biri yapacaklarını ifade eden Varank, "Bu kapsamda sanayicimizin yer aldığı komiteler kurarak, teknoloji standartları ağırlıklı olmak üzere uluslararası standardizasyon süreçlerine daha aktif katılım sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, helal tüketimin gıda, kozmetik, ambalaj, tekstil, finans, turizm ve lojistik gibi birçok alanı kapsadığını anlatarak, helal ürünler konusundaki farkındalığın ve bu ürünlere olan gereksinimin dünya çapında giderek artığını dile getirdi.

Bugün küresel gıda sektörünün yüzde 20'sini helal ürünlerin oluşturduğuna işaret eden Varank, 2024'e kadar dünya genelinde helal gıda pazarının 3 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Varank, Türkiye pazarının şu an 15 milyar dolar olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Sektör temsilcileri bu pazarın her sene yüzde 100 büyüdüğünü söylüyor. Bu noktada işin belgelendirme kısmı öne çıkıyor. Küresel çapta helal belgelendirme üzerine faaliyetlerini sürdüren 400'ün üzerinde kuruluş var. Bu dağınık yapı ve ortak standartların olmayışı son kullanıcılarla üreticiler arasında güven sorunu oluşturuyor. İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) kurulma amacı bu boşluğu gidermek içindi."

"TSE aracılığıyla bugüne kadar 487 helal belge verdik"

Bakan Varank, TSE'nin yurt içinde ve yurt dışında SMIIC standartlarına göre belgelendirme faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "TSE aracılığıyla bugüne kadar 487 helal belge verdik. Bugün alacağımız Helal Akreditasyon Sertifikası'yla bu sayının daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

TSE'nin İslam ülkeleri içinde SMIIC standartlarına göre dünyada ilk akreditasyon belgesini alan kuruluş olacağına dikkati çeken Varank, bunun HAK'ın İslam ülkelerinde vereceği hizmetler açısından ve akredite olan enstitünün etkinliği açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi.

HAK dünyada helal ticareti kolaylaştıracak

Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumunun yapacağı karşılıklı tanıma anlaşmalarıyla firmaların farklı kuruluşlardan belge alma zorunluluğunun ortadan kalkacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir örnek vermemiz gerekirse, diyelim ki HAK'ın Endonezya'daki muadiliyle yapacağı anlaşma sayesinde, TSE'nin helal olarak belgelendirdiği bir ürün, ilave prosedür gerektirmeden Endonezya pazarına rahatlıkla girebilecek. Bu sayede de İslam ülkeleri arasındaki ticaret kolaylaşacak. Attığımız bu adımla, helal akreditasyonda dağınıklığı gidermek ve standartları belirleme konusunda dünyada lider olmak istiyoruz."

Törene, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt de katıldı.

Kaynak: AA