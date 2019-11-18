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TSE ile MYK arasında iş birliği protokolü

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

18.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:18TSE ile MYK arasında iş birliği protokolü
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza törenine TSE Başkanı Prof.Dr. Adem Şahin ve MYK Başkanı Adem Ceylan katıldı. Türk Standartlarının tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirten Yavuz, "TSE en köklü kurumlarından birisi. Son yıllarda oluşan kurulan ulusal meslek standartların hazırlanması konusunda çok köklü bir deneyim var. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı, gerekse Mesleki Yeterlilik Kurumu, diğer kurumlar ve kuruluşları tarafından düzenlenen diploma belgelerin kalite güvencelerinin sağlanması, geliştirilmesi, aynı zamanda da Avrupa yeterlilikler çerçevesinde referanslandırma görevini yürütüyor. Bu kurum esasen bir bütünün bir parçası gibidir. Ulusal Meslek Standartları, ulusal meslek yeterlilikler, uluslararası akreditasyon belgelendirme sistemlerinin kurulması ve işletilmesi diğer kurumlarla da iş birliğini genişleteceğiz. Bu alanda çalışanlarımızın kurum personeline, bağış denetçilerinin bilgi ve becerilerini geliştirilmesi bilim ve teknolojinin uygulanmasıdır. TSE bu konuda bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağız" dedi.

Türkiye'deki Mesleki Yeterlilik kurumunun önemine vurgu yapan Şahin, "Türkiye'de işsizlik istihdam mesleki yeterlilik gibi kavramların son derece önemi var. Bu kavramların mutlaka altını doldurmamız ve birbirlerini besler mahiyet de bunları ilişkilendirmemiz gerekiyor. TSE özellikle, MYK belirlenmesi ve mesleki yeterlilikler konusunda çalışacak uzmanların eğitilmesi ve diğer konularda bu zamana kadar personel belgelendirilmesi, personel eğitilmesi konusunda kazandığı bilgileri paylaşmak konusunda taraf olmuş durumda. Protokol sınırlı olmamak şartıyla sizlerle birlikte harekat etme arzusundayız" ifadelerini kullandı.

Daha sonra protokol imzalanarak, aile fotoğrafı çekildi. - ANKARA

Güncel

Kaynak: İHA

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