TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış programında yaptığı konuşmada, "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak.
10.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:27
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış programında yaptığı konuşmada, "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak
Etiketler : Mustafa Varank, Ekonomi
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