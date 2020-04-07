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TSGİAD'dan Kovid-19 ile mücadeleye destek

Trabzon Sanayici ve Girişimci İşadamları Derneği (TSGİAD) Başkanı Adem Kahraman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

07.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:40
TSGİAD'dan Kovid-19 ile mücadeleye destek
Trabzon Sanayici ve Girişimci İşadamları Derneği (TSGİAD) Başkanı Adem Kahraman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.
Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün dünyayı etkisi altına aldığını ve insan sağlığının yanı sıra küresel ekonomide de ağır tahribatlar oluşturduğu belirtti.
Ekonomik olarak zor bir süreçten geçildiğine dikkati çeken Kahraman, şunları kaydetti:
"İçinde bulunduğumuz çetin şartlar ancak milli birliğimizi koruyarak ve dayanışma içinde hareket ederek aşılabilecek. İş dünyamız, her zor dönemde olduğu gibi bugün de elini taşın altına koyarak, milletimizin refahı ve ülkemizin geleceği için mücadele edecektir. Elele omuz omuza vererek bu krizi de aşacağımıza ve hedeflerimize yeniden odaklanacağımıza yürekten inanıyoruz."
Kahraman, Trabzon'daki ihtiyaç sahiplerine de seslenerek, "Şehrimizde salgından etkilenerek ekonomik sıkıntıya düşen ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz bize ulaştığı takdirde, TSGİAD olarak kendileri için elimizden geleni yapabileceğimizi de belirtmek isteriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››TSGİAD'dan Kovid-19 ile mücadeleye destek - Ekonomi

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