TSK
: 7 terörist etkisiz hale getirildi
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak
kuzeyi Zap ve Hakurk
bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, 14-15 Aralık
tarihlerinde Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtilerek, "Üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 7 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Haber: ANKARA,
Hakurk,Zap bölgesi,Irak,TSK
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:56