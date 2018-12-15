15 Aralık 2018, 16:56
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Tsk: 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Tsk: 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TSK: 7 terörist etkisiz hale getirildiTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: 7 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 14-15 Aralık tarihlerinde Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtilerek, "Üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 7 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Haber:  ANKARA, Hakurk,Zap bölgesi,Irak,TSK
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:56