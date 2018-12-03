TSK Armoni Mızıkası Sivas'ta Konser Verdi

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:19



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:19

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, Sivas'ta, Şef Bando Binbaşı Levent Türkel yönetiminde konser verdi.Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda gerçekleştirilen konsere, Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya ve Yeliz Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu, askeri erkan, akademik ve idari personel, öğrenciler ve çok sayıda müziksever katıldı.Konserde, "Selection from VERDI", "Anadolu Rapsodisi", "Hekimoğlu", "Karahisar Kalesi" gibi eserlerin yanı sıra birçok eser seslendirildi.