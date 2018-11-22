TSK Armoni Mızıkası Üniversitede Dinleyicilerle Buluştu

Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) Armoni Mızıkası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk
Kültür Merkezinde müzik severler ile buluştu. Yoğun ilginin olduğu konsere Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir
, Rektör
Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Jandarma
Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Menteşe
Kaymakamı Caner Yıldız ile üniversitemiz personeli ve öğrenciler katıldı. Şef
Bando Binbaşı Levent Türkel yönetiminde klasik Türk ve Batı müziğinden eserlerin seslendirildiği konserde, Üniversite Güzel Sanatlar Eğitimi, Müzik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Samir Gülahmedov keman ile öğrenciler Bedirhan Bedir ve Ufuk Güloğlu ise solo performanslarıyla bazı eserlerde orkestraya eşlik ettiler.
Konserin ikinci bölümünde ise Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası tarafından "Yağcılar
Zeybeği", "Mazi kalbimde bir yaradır", "Eğilmez başın gibi", "Deniz üstü köpürür", "Hekimoğlu" gibi eserler seslendirildi. Orkestraya bu bölümde bağlama ile Üniversite Öğretim Görevlisi Çağrı Başbuğ
, solo da ise Gökçe
Nur Semerci eşlik etti.
Dinletinin sona ermesinin ardından Rektör Prof. Dr Hüseyin Çiçek, Bando Binbaşı Levent Türkel'e konser için çiçek ve plaket, öğrenci ve akademisyenlere de katkıları adına teşekkür belgesi takdiminde bulundu. - MUĞLA
22 Kasım 2018 Perşembe 12:29