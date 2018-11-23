TSK'da Fetö Yapılanması Operasyonu

23 Kasım 2018 Cuma 10:30



23 Kasım 2018 Cuma 10:30

Zonguldak'ta TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada 10'u muvazzaf asker 11 şüpheli Zonguldak Adliyesine sevk edildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik olarak; önceki gün TSK'da görevli 10 muvazzaf askerin yanı sıra KHK ile ihraç edilen 1 askeri öğrenci olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.Zonguldak merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırklareli, Van ve Malatya olmak üzere toplam 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli astsubaylar E.K., O.İ., İ.Ç., uzman çavuşlar S.Ö., Ş.Y., T.A., uzman erbaş M.E., sözleşmeli er T.K., üsteğmenler M.D. ve S.K. ile KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci Y.U. geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Zonguldak Adliyesine sevk edildi.Zanlıların, savcılıktaki sorguları devam ediyor. - ZONGULDAK