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TSK'da virüs önlemleri

Milli Savunma Bakanı Akar'ın komuta kademesi ile Bakanlıkta yaptığı toplantıda, TSK'da koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni önlemler ele alındı.

17.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:09
TSK'da virüs önlemleri
Milli Savunma Bakanı Akar'ın komuta kademesi ile Bakanlıkta yaptığı toplantıda, TSK'da koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni önlemler ele alındı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : TSK, Ekonomi

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