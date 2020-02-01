Haberler » Güncel » TSK'da yeni dönem, ilk kez Orgeneral Güler'de görüldü - Haber

TSK'da yeni dönem, ilk kez Orgeneral Güler'de görüldü

MSB yürüttüğü çalışma sonrasında TSK'da yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

01.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:48TSK'da yeni dönem, ilk kez Orgeneral Güler'de görüldü
MSB yürüttüğü çalışma sonrasında TSK'da yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Başka ordulardan ve yurt dışından alınan örnekler neticesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine bere kullanmaya başladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Tod Wolters'ı karşılama töreninde bir yenilik dikkatlerden kaçmadı. Daha önceki törenlerde şapka takan Orgeneral Güler', bu törende bere kullandı. MSB'nin uzun süredir devam eden çalışmasının sonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli bazı törenler dışında, harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine bere, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise kayık kep kullanacak. - ANKARA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 18:02:14