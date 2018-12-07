TSK'daki Başörtüsü Serbestisinin İptali İstemi

Eğitim-Bir-Sen Tunceli
Temsilciliği tarafından, Halkın Kurtuluşu Partisince Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) personeline başörtüsü serbestisi getiren düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay
savcısının kaleme aldığı mütalaanın demokrasi, sivilleşme ve yeni Türkiye
hedefi ile bağdaşmayan içerikte yazıldığı belirtildi.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Danıştay 2. Dairesinin, TSK personeline başörtüsü serbestisi getiren düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması isteminin reddedilmesi ve savcılığın mütalaasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Açıklamada, millet iradesinin hak ve özgürlük temelinde sonuç üretilmesinden rahatsız olanların millete, değerlerine, özgürleşmeye ve demokratikleşmeye dair kin ve nefretinin farklı yollardan ifşa ve icra edildiği kaydedildi.
TSK bünyesinde görev yapan kadın personelden isteyenlerin, başını örterek görev yapma hakkından yararlanmasını sağlayan yönetmelik değişikliğinin iptali istemiyle Halkın Kurtuluş Partisi tarafından Danıştay'da dava açıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Danıştay savcısı tarafından hem milletin değerleri, hem Türkiye'nin gerçekleri hem de demokrasinin gerekleriyle bağdaşmayan içerikte mütalaa yazılmıştır. Açılan dava ve yazılan mütalaa, millet iradesine vesayet ve milletin inanç ve değerlerine esaret hedeflerinin pusuda olduğunu ve boş durmadığını belgeliyor. Senaryo gayet net, dava açılıp mütalaa yazılacak ve başarabilirlerse karar çıkarılacak, başaramazlarsa dikkate alınmayan mütalaa üzerinden gündem oluşturulacak. Danıştay bünyesinde, toplumu germeye, vesayetle eski Türkiye'ye geri getirmeye, hak ve özgürlük temelli hukuk anlayışının hakim olması noktasında ipe un sermeye meyilli bir yapı cirit atıyor."
Kamu hizmeti sunma sorumluluğunu yerine getiren kadın kamu görevlileri gerçeğini tahammülde zorlananların vesayeti yeniden hortlatmaya çalıştıkları dile getirilen açıklamada, "Artık millete rağmen ele geçireceğiniz mevzi ve milleti yok sayarak varacağınız menziliniz kalmadı. ya milletle birlikte bu yolculuğa ortak olacaksınız ya da millet iradesinin ve egemenliğinin karşısında yok olacaksınız." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, kamu hukukunun korunmasına hem öncülük hem de sözcülük yapan bir kuruluş olarak Eğitim-Bir-Sen'in, Türkiye'de başörtülü olarak görev yapma isteği ve iradesine sahip olan kadınların inanç değerlerini yok sayan bir zeminin oluşmasına hiçbir zaman izin vermeyeceği kaydedildi.
Eğitim Bir Sen,Danıştay,TSK
07 Aralık 2018 Cuma 14:42