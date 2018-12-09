TSK'daki Başörtüsü Serbestisinin İptali İstemi

09 Aralık 2018 Pazar 11:21



09 Aralık 2018 Pazar 11:21

Memur-Sen Ağrı İl Başkanı Süleyman Gümüşer, "Senaryo gayet net, dava açılacak, mütalaa yazılacak ve başarılabilirse karar çıkarılacak, başarılamazsa dikkate alınmayan mütalaa üzerinden gündem oluşturulacak." dedi.Gümüşer, sendika binasında yaptığı basın açıklamasında, milletin kadimden tevarüs eden değerlerle temasını artırmasından, siyasetin ve devletin millet iradesi doğrultusunda hak ve özgürlük temelli bakışla sonuç üretme hassasiyetiyle davranmasından rahatsız olanların bulunduğunu söyledi.Bu kesimin, millete ve değerlerine, sivilleşmeye, özgürleşmeye ve demokratikleşmeye dair kinini ve vesayet hedefini farklı kulvardan ve sonunda duvara toslamaları kaçınılmaz yollardan ifşa ve icra etmeye devam ettiğini dile getiren Gümüşer, şunları kaydetti:"Türkiye'nin son 15 yıllık süreçte gerçekleştirdiği, yönünü ve içeriğini de bizzat milletin belirlediği değişim ve dönüşümleri sindirmekte zorlananların, daha geçen ay 'Öğrenci Andı' kararına mevzi yapılan Danıştay üzerinden yeni bir hamleye girişmişler. Silahlı Kuvvetler bünyesinde görev yapan kadın personelden isteyenlerin 'başını örterek görev yapma hakkından' yararlanmasını sağlayan yönetmelik değişikliğinin iptali istemiyle Halkın Kurtuluş Partisi adlı parti tarafından Danıştay'da dava açılmış, Danıştay Savcısı tarafından da hem milletin değerleriyle hem Türkiye'nin gerçekleriyle hem de demokrasinin, insan haklarının ve insan onurunun gerekleriyle bağdaşmayan içerikte mütalaa yazılmıştır. Açılan davanın ve yazılan mütalaa, 'millet iradesine vesayet' ve 'milletin inanç ve değerlerine esaret' hedefleyenlerin pusuda olduğunu ve boş durmadığını belgeliyor."-"Mütalaa üzerinden gündem oluşturulacak"Gümüşer, kamuda görev yapan kadın personelden isteyenlerin başı örtülü olarak görev yapmasına engel olan vesayet dönemi artığı kılık-kıyafet yasaklarını yeniden hayata döndürmek için suni teneffüs yapmaya kalkışıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Senaryo gayet net, dava açılacak, mütalaa yazılacak ve başarılabilirse karar çıkarılacak, başarılamazsa dikkate alınmayan mütalaa üzerinden gündem oluşturulacak. Görünen ve anlaşılması gereken odur ki Danıştay bünyesinde toplumu germeye, vesayetle malul eski Türkiye'yi geri getirmeye, hak ve özgürlük temelli hukuk anlayışının hakim olması noktasında ipe un sermeye meyilli bir yapı cirit atıyor. Artık, millete rağmen ele geçireceğiniz mevziniz de milleti yok sayarak varacağınız menziliniz de kalmadı ve hiçbir zaman olmayacak. ya milletle birlikte yolculuğuna ortak alacaksınız ya da millet iradesinin ve egemenliğinin sarsılmaz gücü ve yenilmez cüssesi karşısında ortalıktan kaybolup yok olacaksınız."Gümüşer, Memur-Sen olarak, TSK dahil milletin hiçbir kurumunda başı örtülü olarak görev yapma istek ve iradesine sahip olan kadınların inanç ve değerlerini yok sayacak bir yasanın yapılmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.