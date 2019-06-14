14.06.2019 16:35
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TSK'daki komutanlara hakaret eden Akit Haber Müdürü saldırıya uğradı: 4 gözaltı

TSK'daki komutanlara hakaret eden Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, Cuma Namazı çıkışında saldırıya uğradı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Türk askerine Akit TV yayınında hakaret eden Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan saldırıya uğradı. Saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Milat yazarı Serdar Arseven'ın sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, "Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a Cuma Namazı çıkışında pusuya yatan bir grup sopalarla saldırdı. Murat Alan şu an hastanede. Geçmiş olsun, teröre, şiddete lanet" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'ın Türk askerine hakaret etmesine hem Cumhurbaşkanlığı, hem hükümet yetkileri hem de muhalefet sert tepki göstermişti. Milli Savunma Bakanlığı ise, Alan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

TSK'daki komutanlara hakaret eden Akit Haber Müdürü saldırıya uğradı: 4 gözaltı

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